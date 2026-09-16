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El clima en Misiones hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo soleado, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Sureste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:40
Puesta del sol18:37
Horas de luz11h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:40 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Este 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 14° 14° Este 7 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Este 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Este 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Este 9 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 22° 25° Este 7 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Este 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Sureste 8 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sureste 8 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sureste 11 - 19 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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