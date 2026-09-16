El clima en Misiones hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo soleado, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 16 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:40
|Puesta del sol
|18:37
|Horas de luz
|11h 57m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|29%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:40 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Este 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Este 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Este 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Este 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|14°
|14°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|16°
|16°
|Este 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|18°
|18°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|20°
|20°
|Este 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|21°
|21°
|Este 9 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|22°
|25°
|Este 7 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|25°
|Este 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Este 6 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|23°
|25°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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