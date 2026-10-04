Evolución del clima en Misiones: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 4 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:19
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|12h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|38%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:19 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|19°
|Este 4 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Noreste 3 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|19°
|19°
|Suroeste 1 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 16 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|23°
|24°
|Sureste 9 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|24°
|25°
|Sureste 8 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|24°
|25°
|Sureste 7 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|25°
|26°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|25°
|26°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|24°
|25°
|Sureste 13 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|22°
|23°
|Sureste 12 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|21°
|21°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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