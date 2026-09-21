Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.