Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 21 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:34
|Puesta del sol
|18:39
|Horas de luz
|12h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|75%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:34 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 31 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Sur 24 - 56 km/h
|70% 8.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|20°
|20°
|Este 15 - 41 km/h
|90% 2.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 44 km/h
|90% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|20°
|20°
|Sur 17 - 51 km/h
|80% 3.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|05:00
|20°
|20°
|Sureste 7 - 43 km/h
|80% 9.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|06:00
|20°
|20°
|Noreste 11 - 32 km/h
|80% 2.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|20°
|20°
|Este 6 - 23 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|20°
|20°
|Noreste 19 - 33 km/h
|70% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|21°
|21°
|Noreste 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|23°
|22°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|25°
|26°
|Norte 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|26°
|27°
|Noroeste 7 - 27 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|27°
|29°
|Noroeste 10 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|27°
|29°
|Oeste 10 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|26°
|28°
|Suroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|25°
|27°
|Suroeste 20 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Sur 29 - 57 km/h
|50% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 23 - 55 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Sureste 18 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|20°
|20°
|Sureste 19 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|20°
|20°
|Sureste 23 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Sureste 20 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sur 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
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Jujuy Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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