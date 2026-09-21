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Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (31 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 14 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 29 - 57 km/h
Lluvia
50% 0.7 mm
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 20 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 28°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol18:39
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:34 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 31 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sur 24 - 56 km/h 70% 8.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Este 15 - 41 km/h 90% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 21° 21° Noreste 17 - 44 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Sur 17 - 51 km/h 80% 3.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 20° 20° Sureste 7 - 43 km/h 80% 9.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 20° 20° Noreste 11 - 32 km/h 80% 2.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 20° 20° Este 6 - 23 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Noreste 19 - 33 km/h 70% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 21° 21° Noreste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 22° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Norte 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 26° 27° Noroeste 7 - 27 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 27° 29° Noroeste 10 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 27° 29° Oeste 10 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 26° 28° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 27° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Sur 29 - 57 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 23 - 55 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 19° 19° Sureste 18 - 42 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sureste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sureste 23 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Sureste 11 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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