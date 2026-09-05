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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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El pronóstico para Misiones este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 19 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sur 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 15 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol18:32
Horas de luz11h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:52 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 11h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 47 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sureste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sureste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sureste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sureste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sureste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 18 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 17 - 39 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Sur 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sureste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sur 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sur 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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