Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.