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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 13 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 11°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:50
Puesta del sol18:24
Horas de luz9h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:50 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 9h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 11° Norte 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° Este 1 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Sureste 2 - 5 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Este 13 - 22 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Este 11 - 25 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Este 12 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Sureste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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