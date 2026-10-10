¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 10 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:53
|Puesta del sol
|19:45
|Horas de luz
|12h 52m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 06:53 y se pone a las 19:45, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|8°
|7°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|8°
|7°
|Sureste 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|8°
|7°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|8°
|6°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|6°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|7°
|6°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|8°
|7°
|Este 9 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|9°
|8°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Este 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 25 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|12°
|12°
|Noreste 10 - 25 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 24 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 29 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|14°
|14°
|Noreste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|12°
|12°
|Este 8 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|11°
|11°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|11°
|11°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|10°
|10°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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