Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

El pronóstico para Neuquén este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 14 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol18:22
Horas de luz9h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:35 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 11 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Noreste 13 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Noreste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.