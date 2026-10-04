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Evolución del clima en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noroeste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Oeste 24 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Oeste 22 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 26 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol19:40
Horas de luz12h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:02 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 26 - 55 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Oeste 18 - 40 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Oeste 12 - 32 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Oeste 20 - 42 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Noroeste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Oeste 25 - 53 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Oeste 26 - 55 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Oeste 25 - 54 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Oeste 23 - 51 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Oeste 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Oeste 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Oeste 21 - 46 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Oeste 25 - 46 km/h 0% Soleado
21:00 16° 16° Oeste 24 - 48 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Oeste 22 - 45 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Oeste 20 - 43 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Oeste 15 - 37 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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