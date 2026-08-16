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¿Se terminan los días grises? Cuándo volverá el sol en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

Después de varias semanas con el cielo cubierto y humedad, los porteños esperan impacientemente que cambien las condiciones meteorológicas ¿Por que hay tantos días nublados?

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Lluvias en el AMBA
Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS
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Buenos Aires viene atravesando una seguidilla de largas semanas sin ver el sol. Entre el cielo cubierto, la humedad, las bajas temperaturas y las lluvias aisladas, los porteños se preguntan si el final del invierno seguirá siendo todavía más gris o si finalmente volverá a aparecer el sol.

Hay una buena noticia: el tiempo no se mantendrá nublado de manera indefinida. Los cambios de circulación en la atmósfera y el desplazamiento de las nubes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tendrán un final y llegará un periodo de mayor estabilidad con algunas horas de cielo despejado.

Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.

Lo explican los expertos: ¿Por qué no sale el sol en Buenos Aires?

Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y vocera de Meteored, explicó cuáles son los factores que están favoreciendo este patrón. Según ella, la provincia de Buenos Aires está atravesando por un fenómeno denominado “río atmosférico”, una corriente que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde el océano Pacífico hacia la zona central de Chile y los Andes argentinos. A este flujo de humedad se suman perturbaciones en altura que contribuyen a mantener la inestabilidad.

“La situación es provocada por una serie de factores, pero principalmente tenemos un río atmosférico que avanza desde el Pacífico hacia la zona central de Chile y la zona de los Andes centrales argentinos”, explicó Fernández a El Destape.

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La meteoróloga señaló que este fenómeno funciona como una especie de corredor de humedad, que favorece la formación de nubosidad y la aparición de precipitaciones y tormentas sobre distintos sectores del centro del país. “Esto también viene acompañado de algunas perturbaciones en altura aportando mucha humedad”, agregó.

Lluvia en Buenos Aires
Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters

El resultado es un escenario en el que la humedad permanece disponible durante varios días y las condiciones atmosféricas favorecen la sucesión de períodos de cielo cubierto, lluvias y tormentas.

A este escenario se suma otro factor de escala global: El Niño. De acuerdo con Fernández, este fenómeno climático puede modificar la circulación atmosférica y favorecer que los ríos atmosféricos se presenten con mayor frecuencia y persistencia sobre determinadas regiones.

El Niño una de las cosas que hace es que estos ríos atmosféricos ocurran de manera más persistente, más seguidas y además coincidan con la zona central de Argentina”, explicó la especialista.

¿Se terminan los días grises?: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires los próximos días

El domingo 16 de agosto según el SMN, podría comenzar a mostrar una leve mejora en las condiciones meteorológicas, aunque el cielo continuará mayormente nublado. Se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C, con vientos que rotarán hacia el sector suroeste a unos 7 mph.

Si bien el sol podría aparecer entre las nubes durante algunos momentos, el pronóstico no anticipa todavía una jornada completamente despejada. La mejora será más visible en las condiciones generales, aunque la nubosidad seguirá siendo protagonista.

Tormentas cargan de agua las calles.
Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

El lunes 17, sin embargo, volverá a aumentar la humedad por el ingreso de aire desde el sudeste. Esto provocará un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima de 9°C y una máxima de 13°C, además de probabilidad de lloviznas.

Para el martes 18, el viento continuará soplando desde el sudeste y mantendrá el ambiente frío en la Ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas se ubicarán entre los 7°C de mínima y 12°C de máxima, por lo que las condiciones invernales continuarán durante buena parte de la jornada.

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