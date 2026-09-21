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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 32 - 61 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 25 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 36 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:23 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 36 - 71 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 36 - 71 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 29 - 67 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 31 - 58 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 29 - 59 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 29 - 55 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 29 - 56 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 29 - 56 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 29 - 56 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 32 - 61 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Suroeste 34 - 67 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Suroeste 32 - 67 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 30 - 65 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 28 - 61 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Suroeste 28 - 58 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Suroeste 27 - 57 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Suroeste 26 - 56 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 25 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Suroeste 23 - 50 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Suroeste 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 14 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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