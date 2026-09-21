Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 21 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 36 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:23
|Puesta del sol
|19:28
|Horas de luz
|12h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|75%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:23 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 36 - 71 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|5°
|Oeste 36 - 71 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|5°
|Oeste 29 - 67 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|8°
|4°
|Oeste 31 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|8°
|4°
|Oeste 29 - 59 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|4°
|Oeste 29 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|7°
|3°
|Oeste 29 - 56 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|3°
|Suroeste 29 - 56 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|7°
|3°
|Suroeste 29 - 56 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|5°
|Suroeste 32 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|10°
|10°
|Suroeste 34 - 67 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|11°
|11°
|Suroeste 32 - 67 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 30 - 65 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Suroeste 28 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|15°
|15°
|Suroeste 28 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|15°
|15°
|Suroeste 27 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 26 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 25 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|14°
|14°
|Suroeste 23 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Suroeste 19 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 14 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Suroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Suroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|8°
|Suroeste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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