comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Neuquén este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 23 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Este 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 23 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:48 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 23 - 45 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 44 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 13 - 45 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 17 - 38 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sureste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Este 16 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Este 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Este 14 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La cadena nacional ya pasó a la acción:el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

La cadena nacional ya pasó a la acción: el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

Caputo justificó la estrategia de Milei para acorralar a las petroleras en Malvinas:“Nadie puede estar en contra”

Milei ató el reclamo por Malvinas a su modelo económico:“La expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica”

El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas:“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

Economía

Impacto en la industria automotriz:Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Impacto en la industria automotriz: Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires:cuáles son los nuevos valores y cuánto cuesta cada infracción

Megaproyecto Vicuña y boom del cobre:por qué Wall Street mira con codicia el nuevo bono de San Juan

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Internacionales

La paradoja de EEUU:Rubio pidió aislar a la “brutal dictadura” de Nicaragua, pero el comercio expone la dependencia bilateral

La paradoja de EEUU: Rubio pidió aislar a la “brutal dictadura” de Nicaragua, pero el comercio expone la dependencia bilateral

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”:el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

Viviendas subsidiadas solo para mayores de 55 años:quiénes pueden conseguir hoy uno de los apartamentos en Nueva York

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos