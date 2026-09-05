Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

El pronóstico para Neuquén este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 9° y una mínima de 1°. Con vientos de 23 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 9°.
Viento: 23 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|19:13
|Horas de luz
|11h 25m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|35%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 9°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:48 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 23 - 45 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|6°
|Este 13 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|7°
|5°
|Sureste 13 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|4°
|0°
|Sureste 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|3°
|0°
|Sureste 17 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|3°
|3°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|2°
|2°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|2°
|2°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|1°
|1°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|3°
|0°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|5°
|2°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|6°
|3°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|7°
|5°
|Sureste 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|8°
|6°
|Sureste 18 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|9°
|6°
|Este 16 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|9°
|7°
|Este 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|9°
|7°
|Este 15 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|9°
|7°
|Este 15 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|9°
|7°
|Este 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|8°
|7°
|Este 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|7°
|6°
|Este 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|6°
|5°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|6°
|3°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|5°
|2°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|4°
|1°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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