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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Neuquén este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 16 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
90% 1.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Este 15 - 32 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
80% 0.8 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:40
Puesta del sol18:37
Horas de luz9h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:40 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 5 - 10 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 6 - 11 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 8 - 14 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 8 - 16 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 11 - 18 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 14 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Este 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 15 - 32 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Este 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 14 - 29 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Este 15 - 27 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sureste 14 - 27 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sureste 15 - 30 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sureste 10 - 27 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 12 - 21 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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