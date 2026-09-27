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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noroeste 0 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Oeste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 11 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 20m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:13 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 4 - 10 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sureste 1 - 9 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sureste 3 - 7 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sureste 2 - 6 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noroeste 0 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Suroeste 0 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Suroeste 0 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sur 1 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 2 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Oeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Oeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Oeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Suroeste 16 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Suroeste 8 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Suroeste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Suroeste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Suroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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