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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 15 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol17:58
Horas de luz9h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:35 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 9h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 9 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 4 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Oeste 2 - 4 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 4 - 5 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 8 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sur 11 - 21 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° 10° Sur 10 - 20 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° 10° Sur 13 - 22 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° Sur 11 - 22 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 13 - 21 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 15 - 26 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 15 - 26 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Sureste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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