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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 17 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 17 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 16 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación38%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 17 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:09 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 17 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Oeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sur 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sur 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Soleado
08:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sur 10 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sureste 8 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sureste 8 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Este 8 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Este 10 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Este 13 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Este 15 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Este 13 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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