El clima en Río Negro hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 31 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.