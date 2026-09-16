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El clima en Río Negro hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Norte 29 - 58 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Norte 21 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 31 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:02
Horas de luz11h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:11 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 11h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 31 - 58 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Norte 24 - 47 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Norte 26 - 50 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Norte 28 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Norte 29 - 56 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 30 - 56 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Norte 31 - 58 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Norte 29 - 58 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Norte 25 - 53 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Norte 22 - 45 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Norte 21 - 38 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 22 - 38 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Norte 21 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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