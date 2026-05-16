Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Suroeste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 18 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:02
Horas de luz9h 49m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:13 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 33 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 9 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Sur 16 - 26 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Sur 18 - 33 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 14 - 31 km/h 50% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 13 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Sur 12 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Sur 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sur 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Suroeste 15 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.