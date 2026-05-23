Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

El pronóstico para Río Negro este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 21 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Norte 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 17 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 19 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol17:57
Horas de luz9h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:19 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 9h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 16 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 18 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 10° Norte 20 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Norte 20 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Norte 20 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Norte 20 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Norte 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Norte 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Norte 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.