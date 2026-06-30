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El tiempo en Río Negro hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 25 - 44 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 25 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:54
Horas de luz9h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 9h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 44 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° Oeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Oeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 16 - 27 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 25 - 44 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Sur 24 - 43 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Sur 23 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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