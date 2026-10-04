comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Oeste 24 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 22 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noroeste 21 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 30 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:40
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:40 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 30 - 57 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Noroeste 24 - 41 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noroeste 23 - 41 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Oeste 24 - 42 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 24 - 43 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Oeste 24 - 42 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Oeste 24 - 42 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Oeste 24 - 44 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Oeste 24 - 44 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Oeste 28 - 52 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Oeste 30 - 56 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Oeste 28 - 56 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Oeste 25 - 54 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Oeste 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Oeste 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 22 - 47 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Oeste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Oeste 13 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noroeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noroeste 21 - 35 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Noroeste 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noroeste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil elige entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro:qué impacto tendrá el resultado en Argentina y el Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026: qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Quién es Hamam al-Hammami, el copiloto del vuelo de Flydubai que tendría antecedentes “extremistas”

Marea roja y marcha de motos:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país