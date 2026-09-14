Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

El pronóstico para Río Negro este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 6°. Con vientos de 27 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 27 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:14
|Puesta del sol
|19:00
|Horas de luz
|11h 46m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|13%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:14 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 52 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|4°
|Noroeste 27 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|7°
|4°
|Noroeste 27 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|7°
|3°
|Noroeste 27 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|3°
|Noroeste 26 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|6°
|3°
|Noroeste 26 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|3°
|Noroeste 25 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|6°
|3°
|Noroeste 25 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|7°
|3°
|Noroeste 25 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|8°
|5°
|Noroeste 22 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|11°
|11°
|Noroeste 25 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Noroeste 27 - 51 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 27 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|17°
|17°
|Oeste 24 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 20 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|18°
|18°
|Oeste 21 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Suroeste 21 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Suroeste 20 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 14 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|11°
|11°
|Suroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|10°
|10°
|Sur 17 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|7°
|Sur 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|6°
|Sur 19 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|9°
|6°
|Sur 27 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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