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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza a las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 44 - 82 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 34 - 68 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 20 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 44 - 82 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol19:07
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:02 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 44 - 82 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 27 - 49 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° Suroeste 30 - 52 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° Suroeste 33 - 59 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° Suroeste 36 - 64 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 38 - 68 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 38 - 69 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 41 - 73 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 43 - 76 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 44 - 82 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 42 - 81 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Sur 43 - 79 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Sur 43 - 81 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sur 41 - 80 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 40 - 77 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 38 - 75 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 36 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 34 - 68 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 31 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 26 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 24 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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