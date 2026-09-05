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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 30 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 22 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 23 - 47 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 8 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:29 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 30 - 56 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 20 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 19 - 36 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Sur 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 20 - 34 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Sur 20 - 36 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Sur 19 - 36 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Sur 19 - 35 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Sureste 24 - 41 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Sur 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 26 - 52 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Sur 30 - 55 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Sur 28 - 56 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Sur 28 - 54 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Sur 26 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Sur 26 - 51 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 25 - 50 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Sur 23 - 47 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Sur 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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