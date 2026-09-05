Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 30 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.