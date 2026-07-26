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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 13 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noreste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:13
Horas de luz9h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:24 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 13 - 23 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 13 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Oeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Oeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 10° 10° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Norte 6 - 11 km/h 0% Cubierto
17:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 Noreste 12 - 22 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Este 10 - 20 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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