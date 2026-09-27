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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 13 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol19:13
Horas de luz12h 21m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:52 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Noreste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Noreste 12 - 28 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° Noreste 12 - 21 km/h 60% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 10° Noreste 9 - 20 km/h 80% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
07:00 10° Noreste 10 - 18 km/h 70% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Noreste 9 - 18 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Este 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 16 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Noreste 16 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 17 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 16 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 16 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 14 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Este 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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