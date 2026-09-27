Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.