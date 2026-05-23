Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

El pronóstico para Salta este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 13 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 1 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 12 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 3 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:54 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 36 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 3 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 2 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 1 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Este 7 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Norte 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Este 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noreste 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 9 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 13 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Noreste 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noreste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Norte 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.