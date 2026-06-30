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El tiempo en Salta hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Norte 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 2 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Noroeste 7 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 7 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 6 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 8 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 6 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 6 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 7 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Norte 6 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Norte 8 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Norte 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 4 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 2 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 1 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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