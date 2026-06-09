Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El tiempo en Salta hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:01 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 11° 11° Noroeste 3 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° 10° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Norte 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Norte 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Norte 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 8 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Regreso esperado:qué día sale el sol en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Regreso esperado: qué día sale el sol en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Lluvia y nubes grises en Buenos Aires:hasta cuándo sigue el mal tiempo

    Lluvia y nubes grises en Buenos Aires: hasta cuándo sigue el mal tiempo

  3. Fuertes lluvias en el AMBA:cuándo termina el temporal y cómo seguirá el tiempo esta semana

    Fuertes lluvias en el AMBA: cuándo termina el temporal y cómo seguirá el tiempo esta semana

  4. Se intensifican las tormentas en Buenos Aires:cómo sigue el clima después de las lluvias

    Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

  5. Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

    Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Daga Atlántica”:Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

“Daga Atlántica”: Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Atención jubilados:qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Policiales

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba:Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba: Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Cuánto dinero necesitó ganar una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo 2026

El sticker que puede abaratar tu factura de luz:cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Todo sobre el aguinaldo 2026:fecha de cobro, cálculo y beneficiarios

Internacionales

El fantasma de la pobreza renace en Alemania:estancamiento, jubilaciones en riesgo y dudas sobre su modelo económico

El fantasma de la pobreza renace en Alemania: estancamiento, jubilaciones en riesgo y dudas sobre su modelo económico

Chicago construye una megaciudad junto al United Center:convertirá estacionamientos en viviendas, hoteles y espacios verdes

El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

La megaconstrucción de 400 km que unirá España y Francia:qué es el hidroducto submarino que transformará la energía en Europa