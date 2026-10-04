comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 3 - 13 km/h
Lluvia
30% 1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noroeste 8 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:58 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Suroeste 3 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 14° 14° Norte 3 - 13 km/h 30% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noroeste 3 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noroeste 4 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noroeste 7 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Norte 9 - 30 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 8 - 28 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 9 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noroeste 10 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Noroeste 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Noreste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noreste 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil elige entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro:qué impacto tendrá el resultado en Argentina y el Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026: qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Quién es Hamam al-Hammami, el copiloto del vuelo de Flydubai que tendría antecedentes “extremistas”

Marea roja y marcha de motos:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país