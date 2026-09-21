Pronóstico en Salta: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 18 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.