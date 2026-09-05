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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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El pronóstico para Salta este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 11 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 5 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:29 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Noroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Norte 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noroeste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Noroeste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noroeste 2 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Norte 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Noreste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noreste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Este 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sureste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sureste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 2 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Noreste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Norte 3 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Noreste 3 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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