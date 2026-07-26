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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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El pronóstico para Salta este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 11 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:01 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Este 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 13° Este 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Sureste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Este 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noreste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 7 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Oeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Oeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Norte 3 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 25° 25° Noreste 6 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 25° 25° Noreste 8 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 25° 25° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 11 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Este 6 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Noreste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noreste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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