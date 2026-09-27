comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 36°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 36° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
24°
Viento
Oeste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
34°
Viento
Noreste 11 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
25°
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 36°.

Viento: 13 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 33° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 36°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 36°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:05 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 33 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 21° 21° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 21° 21° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 21° 21° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 20° 20° Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 20° 20° Oeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
08:00 21° 21° Oeste 4 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 24° 25° Oeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 27° 27° Oeste 5 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 29° 29° Noroeste 5 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 31° 31° Noroeste 4 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 33° 33° Norte 5 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 35° 34° Norte 7 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 35° 35° Noreste 10 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 35° 34° Noreste 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 34° 33° Noreste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 33° 32° Norte 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 31° 30° Norte 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 28° 28° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 26° 27° Noreste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 26° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 25° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 23° 25° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires:qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

    Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

  2. Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy:cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026

    Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026

  3. Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados

    Se viene un fuerte cambio de clima en Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y baja la temperatura a 7 grados
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Cortes de luz: las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Máximo Kirchner:“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”

Milei mira tres elecciones clave:qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Docentes anunciaron un nuevo paro universitario y exigen la recomposición de sus salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento

Política

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Cortes de luz: las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Tío Mario cierra después de casi 30 años:qué pasó con la histórica juguetería

Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

Pagos con QR:se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Internacionales

Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Giro geopolítico:un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones por la crisis de Ceuta

Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España:una nueva guerra con drones y hackers