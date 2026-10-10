comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sureste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol19:42
Horas de luz12h 42m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:00 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 13 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Sur 14 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 14 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° 10° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sur 12 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sur 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 8 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Sur 6 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sur 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sur 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Juantiempo en San Juan hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llegó un tormentón a Buenos Aires:a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

    Llegó un tormentón a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

  2. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  3. ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre