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Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para San Juan este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 28 - 59 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Sur 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 25 - 58 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 14 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 28 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol19:20
Horas de luz11h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:45 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 28 - 59 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 12° Sur 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Sureste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Sur 22 - 45 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 19 - 44 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 18 - 38 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 15 - 35 km/h 0% Soleado
09:00 10° Sur 16 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Sur 25 - 50 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sur 24 - 52 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sur 25 - 54 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sur 26 - 56 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 25 - 56 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sur 27 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 28 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 25 - 58 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 24 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 19 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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