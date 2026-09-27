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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
30°
Viento
Sureste 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
25°
Viento
Sur 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 31°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:16 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Suroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Sur 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 24° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 25° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 26° Sureste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 27° Sureste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 28° Sureste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 28° Sureste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 29° Sureste 17 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 30° 29° Sureste 18 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 30° 28° Sureste 18 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 29° 27° Sureste 16 - 37 km/h 0% Soleado
20:00 27° 26° Sur 12 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 26° 26° Sur 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 25° Sur 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 24° 25° Sur 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 23° 25° Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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