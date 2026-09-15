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Cambio rotundo en el clima de Buenos Aires: cuándo sube la temperatura y qué día llega a 26 grados

Según el Servicio Meteorológico Nacional, después de mañanas frías, la semana terminará con máximas elevadas y condiciones propias de la primavera. Qué dice el pronóstico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Aumentan las temperaturas en Buenos Aires.
Aumentan las temperaturas en Buenos Aires. Foto: NA.
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El clima en Buenos Aires atravesará un cambio rotundo durante los próximos días, con una fuerte oscilación de las temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana comenzará con mañanas frías, pero terminará con máximas elevadas y condiciones propias de la primavera.

El pronóstico del SMN anticipa que el termómetro pasará de una mínima de apenas 6 °C a una máxima de 26 °C en pocos días. El ascenso será progresivo desde el jueves, aunque el aumento de la nubosidad podría traer nuevas señales de inestabilidad hacia el domingo.

Qué día la temperatura llegará a 26 °C en Buenos Aires

La temperatura alcanzará los 26 °C en Buenos Aires el domingo 20 de septiembre, que será el día más cálido del pronóstico extendido. La jornada comenzará con una mínima de 14 °C y tendrá cielo mayormente nublado, dentro de un escenario considerablemente más templado que el previsto para mitad de semana.

Antes de llegar a esa marca, el ascenso térmico se sentirá con claridad desde el jueves, cuando la máxima alcance los 22 °C. El viernes se esperan 23 °C, mientras que el sábado tendrá una leve disminución, con una máxima de 21 °C y cielo parcialmente nublado.

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Cambio rotundo en el clima de Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio)

De los 6 °C a los 26 °C: cómo cambia el clima en Buenos Aires

El contraste más marcado comenzará el miércoles 16 de septiembre, cuando Buenos Aires registre una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 15 °C. Desde el jueves, el termómetro iniciará una recuperación acelerada, con tardes más templadas y mínimas progresivamente más altas hacia el cierre de la semana.

Entre la mañana más fría y la tarde más cálida habrá una diferencia de 20 grados, aunque esos valores no se producirán en la misma jornada. El cambio estará marcado por máximas de 22 °C el jueves, 23 °C el viernes y 26 °C el domingo.

¿Vuelven las lluvias después de los 26 °C?

El domingo tendrá una baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche, cuando el pronóstico indica apenas un 10% de chances de lluvia. Aunque la temperatura llegará a los 26 °C, la abundante nubosidad podría anticipar un período de mayor humedad e inestabilidad hacia el final del día.

Ese porcentaje no permite confirmar un episodio de lluvias generalizadas ni un temporal sobre Buenos Aires. Por ahora, el escenario más probable es una jornada cálida y mayormente nublada, con la posibilidad de alguna precipitación débil y aislada durante las últimas horas del domingo.

Pronóstico del AMBA: cómo sigue el clima esta semana

  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h a la tarde.
  • Miércoles: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C con cielo algo nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 22 °C con cielo de algo a ligeramente nublado.
  • Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 26 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la tarde/noche.
ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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