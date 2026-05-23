Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

El pronóstico para San Luis este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 9 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 2 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:15 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noroeste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noroeste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Suroeste 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Oeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.