El tiempo en San Luis hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 30 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 8°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:29
|Puesta del sol
|18:28
|Horas de luz
|9h 59m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 30 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|4°
|Norte 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|6°
|4°
|Norte 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|6°
|3°
|Norte 12 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|6°
|4°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|6°
|4°
|Norte 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|6°
|4°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|6°
|3°
|Norte 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|5°
|3°
|Norte 12 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|09:00
|6°
|4°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|9°
|7°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Norte 20 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Noroeste 21 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Noroeste 20 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Noroeste 16 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|15°
|15°
|Noroeste 11 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|13°
|13°
|Noroeste 1 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|10°
|11°
|Este 2 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|9°
|9°
|Este 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|8°
|7°
|Este 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|7°
|6°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|6°
|6°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|6°
|6°
|Este 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán