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El tiempo en San Luis hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Norte 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noroeste 5 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:28
Horas de luz9h 59m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Norte 15 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Norte 20 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 21 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 20 - 45 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noroeste 16 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noroeste 11 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noroeste 5 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noroeste 1 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 10° 11° Este 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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