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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (8.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Este 9 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Norte 21 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Este 9 - 22 km/h
Lluvia
60% 1.6 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 23 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 8.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:58 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 8.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 23 - 48 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Norte 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Norte 11 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noreste 17 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Este 9 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Este 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 3 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 14 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 13 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 11 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 24° Norte 18 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 24° Norte 18 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 24° Norte 21 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 22° Norte 14 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Noroeste 10 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 17 - 32 km/h 40% 1.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 13 - 33 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 9 - 22 km/h 60% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Este 14 - 28 km/h 60% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Este 17 - 31 km/h 50% 1.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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