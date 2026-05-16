Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 39 - 65 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 40 - 77 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 35 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 53 - 92 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:11
Puesta del sol17:54
Horas de luz8h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:11 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 8h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 53 - 92 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 34 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 34 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 34 - 57 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 36 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 37 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 39 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 38 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 39 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 38 - 64 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 42 - 69 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 42 - 72 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 53 - 84 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 51 - 92 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 48 - 84 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 47 - 82 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 40 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 39 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 38 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 34 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 34 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 35 - 58 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 33 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.