El tiempo en Santa Cruz hoy, 16 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 9°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 9°.
Viento: 53 - 92 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:11
|Puesta del sol
|17:54
|Horas de luz
|8h 43m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 9°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:11 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 8h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 53 - 92 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|1°
|Oeste 34 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|6°
|1°
|Oeste 34 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|6°
|1°
|Oeste 35 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|6°
|2°
|Oeste 34 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|6°
|2°
|Oeste 36 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|6°
|2°
|Oeste 37 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|6°
|2°
|Oeste 39 - 64 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|6°
|1°
|Oeste 38 - 64 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|6°
|1°
|Oeste 39 - 65 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|6°
|1°
|Oeste 38 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|7°
|2°
|Oeste 42 - 69 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|8°
|3°
|Oeste 42 - 72 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|9°
|4°
|Oeste 53 - 84 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|9°
|4°
|Suroeste 51 - 92 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|9°
|4°
|Suroeste 48 - 84 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|9°
|4°
|Suroeste 47 - 82 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|8°
|4°
|Suroeste 40 - 77 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|8°
|3°
|Suroeste 39 - 65 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|7°
|3°
|Oeste 38 - 64 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|7°
|2°
|Oeste 34 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|6°
|2°
|Oeste 34 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|6°
|2°
|Oeste 35 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|6°
|2°
|Oeste 35 - 58 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|6°
|2°
|Oeste 33 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán