Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El tiempo en Santiago del Estero hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Este 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 11° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 11° Sur 2 - 4 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Noreste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noreste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Podría caer nieve en Buenos Aires?:el Servicio Meteorológico advirtió por la llegada de un frente frío intenseo

    ¿Podría caer nieve en Buenos Aires?: el Servicio Meteorológico advirtió por la llegada de un frente frío intenseo

  2. Ola polar en Buenos Aires:qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Ola polar en Buenos Aires: qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Frío polar en Buenos Aires:cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

    Frío polar en Buenos Aires: cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

  4. Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires:el día clave en el que se larga con fuerza

    Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires: el día clave en el que se larga con fuerza

  5. Frío polar en Buenos Aires:el SMN pronosticó heladas y temperaturas muy bajas para este lunes 29 de junio

    Frío polar en Buenos Aires: el SMN pronosticó heladas y temperaturas muy bajas para este lunes 29 de junio
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones en Perú:“La libertad avanza en toda América Latina”

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones en Perú: “La libertad avanza en toda América Latina”

Javier Milei se mostró confiado para las elecciones 2027:“Los mercados están viendo que vamos a reelegir”

Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para este martes 30 de junio por motivos salariales y violencia escolar

Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur para supervisar el traspaso en la Jefatura de Gabinete

Turismo

Temporada de invierno 2026:cuánto cuesta esquiar en la Argentina y qué hay que tener en cuenta antes de viajar

Temporada de invierno 2026: cuánto cuesta esquiar en la Argentina y qué hay que tener en cuenta antes de viajar

ANSES confirmó el calendario de julio:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5 o 6

La actividad económica cayó 1,5% en abril, pero pero se mantuvo por encima respecto al mismo mes del año pasado

Baja el riesgo país y se disparan las acciones argentinas en Wall Street:qué pasó con la cotización del dólar

Internacionales

Los Silos, de ícono cultural a morgue improvisada tras el peor terremoto en un siglo en Venezuela

Los Silos, de ícono cultural a morgue improvisada tras el peor terremoto en un siglo en Venezuela

Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú:ganó la segunda vuelta por 49.641 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez

La conmovedora labor de Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños sepultados entre los escombros en Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”