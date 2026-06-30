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El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 2 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 2 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-1°
Viento
Suroeste 21 - 76 km/h
Lluvia
90% 1.3 cm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 19 - 56 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 12 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:58
Puesta del sol17:15
Horas de luz7h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:15, dando aproximadamente 7h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 33 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 33 - 63 km/h 90% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
02:00 -2° -2° Suroeste 33 - 64 km/h 90% 0.4 cm Nevada con cielo cubierto
03:00 -2° -2° Suroeste 25 - 76 km/h 90% 0.7 cm Nevada con cielo cubierto
04:00 -2° -2° Suroeste 26 - 82 km/h 90% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Suroeste 26 - 84 km/h 90% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Suroeste 25 - 85 km/h 90% 1.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Suroeste 26 - 86 km/h 90% 1.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Suroeste 22 - 85 km/h 90% 1.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Suroeste 21 - 76 km/h 90% 1.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 -1° -1° Suroeste 20 - 72 km/h 90% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
11:00 -1° -1° Suroeste 20 - 69 km/h 90% 0.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
12:00 -1° -1° Suroeste 20 - 68 km/h 80% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
13:00 -1° -1° Suroeste 21 - 59 km/h 80% 0.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 20 - 63 km/h 90% 0.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 20 - 65 km/h 80% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 20 - 66 km/h 50% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 19 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 20 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 20 - 57 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 19 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 15 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 12 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 13 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 8 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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