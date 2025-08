Opens in new window

El mensaje de Franco Colapinto para Alpine tras el GP de Hungría: “Ya van a venir las buenas”

El piloto argentino tuvo una jornada negra en Hungaroring tras las fallas en la estrategia del equipo, particularmente por dos detenciones en boxes que le hicieron perder un tiempo crucial.

Franco Colapinto en el GP de Hungría Foto: REUTERS

Franco Colapinto finalizó 18° este domingo en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que se desarrolló en el circuito Hungaroring.

Tras una jornada para el olvido, el piloto argentino se expresó en redes sociales, donde envió un mensaje de calma luego de la polémica con el equipo de Alpine.

“Ganamos y perdemos juntos. Seguimos luchando. Ya van a venir las buenas”, escribió Colapinto en Instagram, en un posteo donde etiquetó a la escudería francesa.

El posteo de Colapinto tras el GP de Hungría Foto: Captura

La frustración de Franco Colapinto tras el GP de Hungría

Tras la carrera, el joven piloto expresó su descontento con el rendimiento de Alpine y señaló fallas en la estrategia del equipo, particularmente por dos detenciones en boxes que le hicieron perder un tiempo crucial.

“Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdí muchos. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo, fue un desastre”, señaló en declaraciones a ESPN.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Las paradas en boxes representaron un duro golpe en su rendimiento. En la primera, el equipo tardó 11 segundos en reemplazar los neumáticos, y en la segunda, 7 segundos. En total, Colapinto perdió 18 segundos, un margen considerable para una categoría donde cada décima cuenta.

El piloto no ocultó su frustración: “Oh, por Dios”, exclamó al regresar a la pista tras una de las detenciones más problemáticas del día, que lo relegó al fondo.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: el calendario completo de las próximas carreras