Tras salir de Boca, Marcos Rojo fue consultado por Juan Román Riquelme: su llamativa respuesta

El defensor se convirtió en nuevo jugador de Racing, pero antes se refirió a su salida del Xeneize.

Juan Román Riquelme y Marcos Rojo. Foto: NA

El ciclo de Marcos Rojo en Boca llegó a su fin. Finalmente, rescindió su contrato con el club y, en pocas horas, se convirtió en nuevo jugador de Racing. Frente a la prensa, se refirió a Juan Román Riquelme y el final de su paso por el Xeneize.

En breves declaraciones, aclaró que no hubo contacto con el presidente de Boca. “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco”, indicó ante la duda de un periodista.

Marcos Rojo habló de Riquelme después de su salida en Boca. Video: X SC_ESPN.

En las últimas semanas, se mencionó que Riquelme no le había atendido el teléfono cuando el defensor lo había llamado tras ser descartado del plantel por Miguel Ángel Russo.

Incluso, también se refirió al entrenador y deslizó la posibilidad de que no haya sido él quien tomó la decisión de apartarlo: “No sé, eso le tienen que preguntar a Russo. Yo no sé quien tomó la decisión. Hablé con mis compañeros hoy a la mañana. Por suerte pude estar con ellos y despedirme”.

Marcos Rojo, futbolista de Boca Juniors. Foto: Reuters (Marco Bello)

La despedida de Marcos Rojo de los hinchas de Boca

Más allá de su palabra ante los periodistas, Marcos Rojo también se despidió de los hinchas en sus redes sociales. Tras más de cuatro años, el defensor cambia de equipo tras haber conseguido cuatro títulos en los 118 partidos que disputó.

"Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta", recordó.

La despedida de Marcos Rojo de Boca en redes sociales. Foto: Instagram

Y aclaró: “Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué. Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere”.

Sobre una posible disputa con la dirigencia, agregó con polémica: “Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”.

Marcos Rojo comenzará su nuevo periodo como jugador de Racing, en el tercer equipo en Argentina: Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, sus antecedentes.