Se complica el pase de Marcos Rojo a Racing: la regla que obliga a que Boca lo ayude para jugar el Torneo Clausura

El defensor había rescindido su contrato, pero una complicación en el reglamento de AFA lleva a que se necesite dar marcha atrás con esa decisión.

Marcos Rojo, Boca Juniors, NA

Un insólito hecho se dio en la contratación de Racing a Marcos Rojo. Si bien el pase parecía sellado, con la llegada del defensor libre tras rescindir su contrato en Boca, algunos detalles legales podrían complicar la operación. Para que el central vista la camiseta de la Academia, será fundamental la ayuda de la dirigencia del Xeneize.

Todo indica que la salida del defensor incluyó tensión con la dirigencia y Miguel Ángel Russo, el técnico. Sin embargo, necesitará de su ayuda si quiere jugar lo que resta del Torneo Clausura 2025 con el equipo de Avellaneda.

Marcos Rojo, ya había firmado la rescisión de su contrato con Boca Juniors. Foto: Reuters (Marco Bello)

Una regla de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impide que sea anotado, producto de que ya pasó el 24 de julio, la fecha del cierre del mercado de pases.

El artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA es el que frena la operación. Dicho apartado menciona que los clubes no pueden sumar jugadores libres que hayan finalizado su vínculo luego de la fecha mencionada. Esto impide que pueda ser anotado para jugar el torneo local.

El artículo en cuestión apunta: “En el caso de jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha”.

El artículo que impide que Marcos Rojo juegue en Racing. Foto: NA

Esto llevó a mover fichas rápidamente para dar con las autoridades de Boca. Tanto Marcos Rojo como Diego Milito se contactaron en las últimas horas del viernes con la directiva, con el objetivo de que retroceda en la rescisión de su contrato.

La búsqueda por parte de Racing es que Marcos Rojo llegue dentro de un préstamo, por lo que necesita que el defensor tenga un contrato vigente con el Xeneize. De todos modos, aún no llegó la esperada respuesta del azul y oro.

La despedida de Marcos Rojo de Boca en redes sociales. Foto: Instagram

En paralelo, la Academia ya anotó al futbolista en la lista de buena fe de los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque todavía no recibió la aprobación de CONMEBOL. De todos modos, se desconoce si podrá estar presente en la serie ante Peñarol de Uruguay.

La situación genera preocupación en Avellaneda, ya que Rojo fue uno de los refuerzos estrella del mercado y su experiencia es vista como un activo clave para lo que viene. Pero para que pueda competir en el plano local, será necesaria una acción concreta por parte de Boca, que por ahora mantiene el silencio.