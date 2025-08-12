Condiciones extremas: la principal complicación de Franco Colapinto antes de la vuelta de la Fórmula 1

El piloto de Alpine se mantiene en movimiento a pesar del descanso hasta la próxima carrera, el Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto en el GP de Hungría Foto: REUTERS

Franco Colapinto atraviesa unas vacaciones de la Fórmula 1, ya que la competencia recién retomará la actividad en el último fin de semana de agosto, con el Gran Premio de Países Bajos. Sin embargo, se mantiene en movimiento para estar en forma al regreso de las carreras con Alpine, aunque expresó su mayor complicación.

El piloto argentino se encuentra en Europa, a la espera de su próximo compromiso al volante de su monoplaza. Como ocurrió en los últimos días, comparte algunas imágenes y videos en sus redes sociales de sus jornadas.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1. Foto: Reuters / Bernadett Szabo.

La principal complicación de Franco Colapinto antes de su regreso a la Fórmula 1

Este martes, Colapinto expresó su malestar ante la fuerte ola de calor en el viejo continente, que dificultan su preparación física. “Podría refrescar un poquito, che”, escribió junto a un video donde se lo ve andando en bicicleta.

Franco Colapinto padece la ola de calor en Europa durante sus entrenamientos. Video: Instagram.

Además, se escucha que dice “Ouch” al observar los datos de la temperatura en Europa. De todos modos, el integrante de Alpine compartió la recompensa que se otorgó tras cumplir con el entrenamiento de la jornada: una imagen de una lata de Coca-Cola con hielos, para refrescar su cuerpo.

Distintos puntos del viejo continente atraviesan una fuerte ola de calor, que pone en alerta a ciudades con precauciones extremas. Sin embargo, el piloto trabaja en condiciones poco agradables, aunque es algo habitual en la competencia, como ocurre en las carreras que se realizan en Medio Oriente, con temperaturas muy altas.

Franco Colapinto disfrutó de una gaseosa tras un exigente entrenamiento. Foto: Instagram

Durante la semana pasada, el argentino formó parte de las pruebas de neumáticos de Pirelli para la temporada 2026. El piloto tuvo un despiste y se golpeó contra las protecciones del circuito de Hungría, por lo que tuvo que ser atendido, aunque sin gravedad alguna. Finalmente, pudo completar su actividad y le aportó datos valiosos al equipo de cara a la próxima temporada.

“Recopilamos muchos datos, aunque es una pena que hoy hayamos perdido parte de nuestro kilometraje potencial cuando Colapinto se salió de la pista, aunque esto no tuvo nada que ver con los neumáticos”, indicaron desde Pirelli después de la sesión al sitio Motorsport.

Franco Colapinto en Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1 : 7.30.

Prácticas Libres 2: 11.00.

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3 : 6.30.

Clasificación: 10.00.

Domingo 31 de agosto