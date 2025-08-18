Manuel Lanzini, a un paso de ser refuerzo de Vélez: ¿puede jugar el Torneo Clausura o será un “nuevo Marcos Rojo”?

Las dirigencias de River y Vélez llegaron a un acuerdo para que el futbolista pueda jugar todas las competiciones en su nuevo club.

Manu Lanzini dejaría River para jugar en Vélez. Foto: Instagram @manulanzini

Para entender mejor la posible contratación de Manuel Lanzini a manos de Vélez Sarsfield, hay que tener en cuenta el buen nivel que viene mostrando Rodrigo Aliendro (también venía de River) y el antecedente cercano de la situación que sucedió con Marcos Rojo.

Los de Liniers se percataron de que los futbolistas que no son tan utilizados en el Millonario pueden ser una pieza importante en su club de cara a la Copa Libertadores y, por eso, pretenden llevarse al ex West Ham. Pero hay un inconveniente: deben evitar el artículo del reglamento que le prohíbe jugar el torneo local.

Manuel Lanzini dejará River Plate. Foto: NA

Ambas dirigencias tienen muy avanzadas las gestiones para que el volante ofensivo, que no es tenido en cuenta por Gallardo y tiene contrato hasta diciembre, no quede habilitado únicamente para la Libertadores.

Lógicamente, esto último es lo que entró como condición prioritaria para Fabián Berlanga: con un equipo que recién con su triunfo ante Independiente se empezó a despegar del descenso por tabla anual y que este martes definirá como local la serie de octavos contra Fortaleza tras el 0-0 en la ida, carece de sentido contar con Lanzini como Racing con Rojo.

¿Por qué Lanzini podría jugar el Torneo Clausura con Vélez?

Se espera que en las próximas horas Manu se convierta oficialmente en el quinto refuerzo de un Vélez que le respetará hasta fin de año el contrato que percibe en River y está habilitado a incorporar un jugador por la venta de Valentín Gómez al Betis.

Así, al no llegar como jugador libre, puede formar parte de todas las competiciones que juegue el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

De este modo, no solo seguiría el camino de Rodrigo Aliendro, sino que jugaría por primera vez en otro club del fútbol argentino que no sea River Plate.