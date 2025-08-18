Quién es Bautista Dadín, el juvenil de River que debutó en el triunfo ante Godoy Cruz
River le ganó 4-2 a a Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura. Debido a que el encuentro se dio en medio de la serie contra Libertad por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo decidió cuidar a varios titulares y dispuso que el joven delantero Juan Bautista Dadín haga su debut.
Quién es Bautista Dadín
La nueva joya del “Millonario” tiene 19 años, es ambidiestro y se perfila como la próxima gran venta del club, tal como le sucedió con Franco Mastantuono.
Dadín pudo hacer su debut debido a que firmó su primer contrato con el club hace poco, el cual tiene una cláusula de 100 millones de euros, convirtiéndose en la más alta -hasta momento- en toda la historia del fútbol argentino. Además, ese monto se eleva un 20% los últimos días de cada mercado de pases.
El delantero tiene registra 10 goles en 19 partidos con la Reserva y viajó a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. Tras su retorno a la Argentina, se le comunicó que iba a seguir entrenando con el primer equipo.